النمروش يشكك في إمكانية إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة

شكشك وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش، الأحد، في أن يتم إجراء الانتخابات خلال سنة واحدة في ظل وجود حكومة انتقالية، مؤكدة أنه سيتم التمديد لها كما يحدث الآن مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، على الرغم من كونه عضو بها .

وأضاف النمروش، في تصريحات إعلامية رصدها” ليبيا24، أن لجنة 5+ 5 شكلت بضغوطات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، في محاولة منه للتنصل من توقيع الوفاق على الاتفاقية، لافتا إلى أنه يرفض أي اتفاق يضم حفتر .

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