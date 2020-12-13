“مركز ضمان الجودة”: اتفاقية لتطوير الكوادر العلمية

أبرم الدكتور “محمد العتوق”، مدير عام المركز الوطني لضمان الجودة اتفاقية تعاون مع مكتب الجامعة للإستشارات الهندسية تسعى لتطوير الكوادر العلمية والفنية في المركز وللرفع من كفاءة الموظفين.

والتأمت مراسم التوقيع بحضور الدكتور “العتوق” والدكتور عبدالمجيد شعبان” مدير إدارة الاعتماد والدكتور سالم الفرد ” مدير ادارة ضمان الجودة والدكتور مصطفى الكشر” مدير مكتب التخطيط والتطوير بالمركز وعن المكتب الإستشاري الدكتور صالح الصادق” والدكتورة أمنة المغرازي” والأستاذة “سالمة قويدر” ،

ويأتي هذا الاجتماع الأول من أجل تفعيل الاتفاقية المبرمة، التي تستهدف الكادر الوظيفي بالمركز لتحسين كفاءتهم في الأمور الإدارية، إضافة لتحسين أداء أعضاء هيئة تدريس بالجامعات والتعليم التقني والتعليم العام، فيما رشح عن الاجتماع ، الاتفاق على آلية الدورة التدريبية، بتقسيم المهام بين المدربين: د. سالم الفرد – د. امنة المغرازي – أ. سالمة قويدر.

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