رئيس مالطا: نأمل في اختيار حكومة جديدة بليبيا تسيطر على ظاهرة الهجرة

اعتبر رئيس جمهورية مالطا، جورج فيلا، أمس الأحد، أن توقف القتال في ليبيا وعودة المفاضات بمثابة خطوة إلى الأمام نحو حل إيجابي لظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وعبر جورج فيلا في خطاب له بمناسبة يوم الجمهورية في البلاد، عن أسفه الشديد لأنه لا يرى حتى الآن نهاية تلوح في الأفق لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث توقف القتال واستمرار الحوار بما يحقق الاستقرار في البلاد.

وأضاف أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى سيطرة الحكومة الجديدة على المتاجرين بالبشر الذين يشكلون جزءًا مهمًّا من هذه الظاهرة .

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تقم بمساعدة مالطا في مواجهة تحدياتها، مبينا أن التضامن ليس مجرد كلمات تقال في المؤتمرات، مضيفا أن البلاد يجب أن تستمر في بناء التحالفات وإقناع الدول الأخرى.

بدوره رحب رئيس الوزراء المالطي، روبرت أبيلا، بالتطورات الإيجابية المتعلقة بليبيا بعدما تم التوصل إلى اتفاق لتمويل خفر السواحل الليبي لمحاربة المهربين.

وكان المدير الإقليمي لأوروبا بمنظمة العفو الدولية، نيلز موزنيكس، قد حذر في وقت سابق من أن التعاون مع حكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن الهجرة يجعل مالطا متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا.

وقال نيلز موزنيكش لصحيفة “تايمز أوف مالطا” إنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا، بسبب الانتهاكات الخطيرة للغاية لحقوق الإنسان والموثقة جيدًا، حيث تقع على أوروبا مسؤولية الامتناع عن دفع الناس إلى هناك أو دفع أموال لليبيا لسحبهم.

ودعا المفوض السابق لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا إلى الحذر في التعاون مع حكومة الوفاق حتى لا يتم التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بليبيا .

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