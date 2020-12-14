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مصراتة تسجل حالة وفاة واحدة و 28 إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الاثنين،  تسجيل حالة وفاة واحدة و 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية.

وأضافت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصراتة بلغت 7667 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في البلدية بلغت 248 حالة.

وتابعت اللجنة أنها سجلت تماثل 37 حالة للشفاء، لافتة إلى ارتفاع إجمالي حالات التعافي في البلدية إلى 6259 حالة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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