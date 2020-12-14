لمكافحة الفساد.. تعاون هيئة الرقابة مع مباحث الأموال العامة

التقى “عبدالسلام الحاسي” رئيس هيئة الرقابة الإدارية في بنغازي-الأحد- مع العقيد دكتور “المهدي بيانكو” مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وتمحور اللقاء على مناقشة مسارات التعاون بين “الرقابة” و”مباحث الأموال” في التصدي لإهدار المال العام ومكافحة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة-حسب منشور “الرقابة” على منصتها الإعلامية .

حضر اللقاء التقابلي “أسامة رحيل” من قسم الشؤون السرية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فيما أعرب رئيس هيئة الرقابة عن أمله أن تكون المقابلة بداية لتوطيد التعاون من أجل خدمة البلاد والحفاظ على مصالح المواطن وممتلكات الدولة، كما قدم نبذة حول عمل الهيئة واختصاصاتها.

وقدم مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة -بدوره- نبذة عن الإدارة ومهامها والأعمال التي تقوم بها وكيفية التعاون ما بين الهيئة والإدارة للتصدي للهدر الكبير للمال العام والاعتداء على ممتلكات الدولة.

وأكد “الحاسي” في ختام اللقاء على أن الهيئة ستكون الداعم الأهم لإدارة مباحث الأموال العامة، وسيكون هناك تعاون وتبادل للمعلومات بما يحيل إلى نجاعة أعمال الهيئة والإدارة وتكثيف الجهود، مع التواصل المستمر والاستعداد الدائم لتقديم كامل الدعم الفني من أجل الصالح العام.

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