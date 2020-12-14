“أمن توكرة” تحذر المواطنين والسائقين بالطرق بسبب غزارة الأمطار وانعدام الرؤية

طالبت مديرية أمن توكرة سائقي المركبات و شحنات النقل المتوسط و الشاحنات الكبيرة والآلات الثقيلة، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإتباع قواعد السلامة المرورية و الإجراءات الوقائية اللازمة في التعامل مع الطريق السريع الساحلي أثناء قيادتهم نتيجة غزارة هطول الأمطار و انعدام الرؤية لكثافتها؛ ويأتي ذلك بعد توقعات الأرصاد بهطول أمطار ورياح شديدة خاصة على الموانئ الليبية.

وشددت المديرية في إيجاز صحفى، علي السائقين بضرورة ترك مسافات أمان كافية بين السيارات و تخفيف السرعات لتجنب حدوث تصادم و حوادث سير بسبب الانزلاقات علي الطريق الساحلي الممتد من (سيدي علي إلى توكرة ) و كذلك طريق منطقة إردانو المؤدي إلى الكلية العسكرية الليبية بتوكرة بسبب غزارة الأمطار .