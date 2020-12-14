ليبيا الان

“أمن توكرة” تحذر المواطنين والسائقين بالطرق بسبب غزارة الأمطار وانعدام الرؤية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت مديرية أمن توكرة سائقي المركبات و شحنات النقل المتوسط و الشاحنات الكبيرة والآلات الثقيلة، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإتباع قواعد السلامة المرورية و الإجراءات الوقائية اللازمة في التعامل مع الطريق السريع الساحلي أثناء قيادتهم نتيجة غزارة هطول الأمطار و انعدام الرؤية لكثافتها؛ ويأتي ذلك بعد توقعات الأرصاد بهطول أمطار ورياح شديدة خاصة على الموانئ الليبية.

وشددت المديرية في إيجاز صحفى، علي السائقين بضرورة ترك مسافات أمان كافية بين السيارات و تخفيف السرعات لتجنب حدوث تصادم و حوادث سير بسبب الانزلاقات علي الطريق الساحلي الممتد من (سيدي علي إلى توكرة ) و كذلك طريق منطقة إردانو المؤدي إلى الكلية العسكرية الليبية بتوكرة بسبب غزارة الأمطار  .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك