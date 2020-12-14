دوريات استطلاعية لقوات الصاعقة في الهلال النفطي

كثفت الدوريات الاستطلاعية الخاصة بالقوات الخاصة المكلفة داخل نطاق الحدود الإدارية للحقول النفطية لحماية مقدرات الدولة ،حيث تم خروجها في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.. وأفادت الإدارة في منشور لها على منصتها الإعلامية أن الدوريات انطلقت فجراً وهي تابعة للسرية “75”رفقة مفرزة من الكتيبة “22” صاعقة.

وأضافت الإدارة أن السرية “75” خرجت المجموعة منها في دوريات “استطلاع مقاتل” بأمرة النقيب “أحمد الجحاوي”، فيما انطلقت عموم الدوريات من منطقة البريقة وصولاً إلى منطقة رأس لانوف وتواصل التمشيط على امتداد خط البحر وشمل كافة النقاط المكلف بها عناصر الدوريات ليوم الأحد، رغم ارتفاع الرياح .

ونوهت إدارة الدعم والتوجيه إلى أن السرية “75” تأسست على أيدي الفريق الراحل “ونيس بوخمادة”، أحد رجالات قوات الصاعقة وآمرها السابق الذي وافته المنية مؤخراً.

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