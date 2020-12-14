مركز عزل الطب العسكري زواره: لن نقبل أي حالة تحتاج إلى تنفس صناعي

أعلن مركز العزل التابع لجهاز الطب العسكري زواره، أنه لن يتم قبول أي حالة تحتاج إلى التنفس الصناعي، لعدم وجود أدوية تخدير داخل المركز، وذلك إلى حين إشعار آخر، بما يكشف عن عمق الأزمة الصحية التي تعيشها ليبيا، ومعاناتها مع فيروس كورونا .

وقال المركز في بيان له، إنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع الجهات المعنية، وإبلاغهم بوجود نقص حاد في أدوية التخدير، نظرا لكمية الاستهلاك اليومي، لكثرة الحالات التي وضعت علي أجهزة التنفس الصناعي.

جدير بالذكر، أن هناك تفشيا لفيروس كورونا في ليبيا وخروجه عن السيطرة في بعض الأماكن. وعدم تمكن ليبيا من احتوائه بعد أو تقليل الإصابات رغم كل هذه الشهور التي مرت على بدء انتشاره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24