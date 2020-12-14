ضمان الجودة”: دورة لإعداد المدققين بالجامعات الليبية

دعا المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية رؤوساء الجامعات الليبية لترشيح المكلفين بأعمال الجودة بالكليات للمشاركة في أعمال الدورة التدريبية لإعداد المدققين
ويعتزم المركز تنظيم هذه الدورة بهدف إعداد مدققي معايير الااعتماد المؤسسي والبرامجي وذلك ضمن البرنامج التدريبي المشترك مع مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية وتستهدف الدورة من “5” إلى أعضاء ٔهيئة تدريس من كل جامعة من المهتمين والمكلفين بالجودة والااعتماد بالجامعات حسب المناطق: “طرابلس وضواحيها” ، “الوسطى” ، “الغربية” ، “الجنوبية” ، “الجبل الغربي” ، ضمن برامج الخطة التدريبية للمركز .
وقال المركز في منشور له بالصفحة الرسمية إن تنفيذ البرنامج التدريبي الأول للمرشحين من جامعة طرابلس وجامعة الجفارة و الاكاديمية الليبية سيبدأ خلال الفترة من “23” إلى “29” من شهر ديسمبر الجاري، فيما سيلحق هذا البرنامج التدريبي الأول مجموعة برامج تدريبية مماثلة ستخصص للمناطق المذكورة في الفترة القريبة المقبلة.
ودعا المركز -في هذا الصدد- رؤوساء الجامعات بترشيح من يرونه مناسباً لحضور أعمال الدورة التدريبية، مؤكداً على أهمية اختيار المرشحين بما يحقق الاستفادة منهم في مجال الجودة والاعتماد، من أجل جودة التعليم ومؤسساته.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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