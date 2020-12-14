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ضمان الجودة”: دورة لإعداد المدققين بالجامعات الليبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية رؤوساء الجامعات الليبية لترشيح المكلفين بأعمال الجودة بالكليات للمشاركة  في أعمال الدورة التدريبية لإعداد المدققين

ويعتزم المركز تنظيم هذه الدورة بهدف إعداد مدققي معايير الااعتماد المؤسسي والبرامجي وذلك ضمن البرنامج التدريبي المشترك مع مكتب الجامعة للاستشارات الهندسية وتستهدف الدورة من “5” إلى أعضاء ٔهيئة تدريس من كل جامعة من المهتمين والمكلفين بالجودة والااعتماد بالجامعات حسب المناطق: “طرابلس وضواحيها” ، “الوسطى” ، “الغربية” ، “الجنوبية” ، “الجبل الغربي” ، ضمن برامج الخطة التدريبية للمركز .

وقال المركز في منشور له بالصفحة الرسمية إن تنفيذ البرنامج التدريبي الأول للمرشحين من جامعة طرابلس وجامعة الجفارة و الاكاديمية الليبية سيبدأ خلال الفترة من “23” إلى “29” من شهر ديسمبر الجاري، فيما سيلحق هذا البرنامج التدريبي الأول مجموعة برامج تدريبية مماثلة ستخصص للمناطق المذكورة في الفترة القريبة المقبلة.

ودعا المركز -في هذا الصدد- رؤوساء الجامعات بترشيح من يرونه مناسباً لحضور أعمال الدورة التدريبية، مؤكداً على أهمية اختيار المرشحين بما يحقق الاستفادة منهم في مجال الجودة والاعتماد، من أجل جودة التعليم ومؤسساته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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