البنداق : البعثة الأممية تفرض أجندتها المعدة مسبقا على المشاركين في الحوار

انتقد عضو منتدى الحوار، حمد البنداق، اليوم الأحد ، محاولات البعثة الأممية لفرض أجندتها على المشاركين في ملتقى الحوار بدعوى محاولة حل الأزمة التي تعيشها ليبيا.

و أوضح عضو مجلس النواب أن عددا من المشاركين في المنتدى بصدد الانسحاب، بسبب رفضهم مقترحي التصويت اللذين لم تسبق مناقشتهما وهما غير ما جرى الاتفاق عليه مع البعثة، إضافة إلى أنهم يرون في ذلك محاولة من البعثة لفرض حل عليهم.

و كانت مصادر مطلعة من داخل الحوار الليبي، قد أكدت في وقت سابق أن البعثة تحاول أن تمرر مقترحا جديدا عبر خيارين يعتمدان آلية تصويت جديدة يتمثل الخيار الأول بأن يتم أخذ موافقة ثلثي الأعضاء بالإضافة إلى 50% +1 من كل إقليم.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الخيار الثاني للبعثة يتمثل في الحصول على 60% من الأصوات، إضافة إلى 50% +1 من كل إقليم، مبينا أن هذا المقترح سيتم مناقشته في الجلسات القادمة.

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