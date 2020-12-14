كرموس : الحرب حاليا تضر بمصالح الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا

قال عضو ما يسمى بـ مجلس الدولة، عادل كرموس، إن التحشيدات العسكرية التي تشهدها ليبيا ، مجرد تحركات لكسب موقف سياسي فقط.

وأضاف كرموس أن الوضع في ليبيا يشير إلى أن الحرب والاقتتال لم يعد حلا مرضيا لأي طرف من هذه الأطراف الدولية، نتيجة لتداخل مصالح بعض الدول، ما دفع باتجاه توقيع وقف لإطلاق النار.

و أشار كرموس ، إلى ان وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، أصبح دائما كونه أعلن منذ فترة طويلة نسبيا، رغم استعداد كلا الطرفين من خلال بناء القوة والقدرات والتحشيد المستمر.

و أوضح كرموس أن الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا حريصة على الاستمرار فى الحل السياسي ، باعتبار كل طرف منهما له وجود عسكري من حيث الأفراد، وبالتالي فإن الدخول في صراع مسلح سيكلف كليهما خسائر مادية وبشرية.

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