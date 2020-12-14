عبدالله الكبير : التحركات العسكرية هدفها الضغط على الحوارت السياسية

يرى الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، أن حفتر يستعد لجولة جديدة من الحرب إذا لم يحصل على مبتغاه من الحوارات السياسية بين أطراف الأزمة الليبية.

وأشار الكبير، إلى أن جزءا من التحركات هدفها الضغط على الأطراف السياسية ليحصل على النصيب الأكبر في السلطة المزمع تشكيلها، لافتا إلى أن قرار الحرب لم يعد بيد حفتر.

و أوضح الكبير أن حفتر لم يعد له أمل في البقاء بالمشهد إلا بإثارة الفوضى ومنع أي استقرار قد يؤدي إلى إجراء انتخابات نتائجها غير مضمونة، على حد قوله.

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