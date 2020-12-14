رشوان يكشف مؤامرة “صنع الله” لإغلاق الحقول النفطية خلال أيام

كشف الخبير في شؤون الملف النفطي عيسى رشوان، اليوم الاثنين، عن مخطط إغلاق موانى و حقول النفط، والذي يقوده مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط .

وأوضح رشوان، في تدوينة له على حسابه بموقع ” فيسبوك”، أن صنع الله يشرف بنفسه على تنفيذ المخطط من مكتبه بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لافتا إلى أن الأدوات المنفذة للمخطط هم بعض أعضاء و رؤساء نقابات و اتحادات العمال بالمواقع النفطية المختلفة الذين تم اختيارهم بعناية و تقابل معهم في مبنى المؤسسة، ومعهم بلطجية الفرشة الحمراء ، تحت الأمر و الطلب، مؤكدا أنه سيتم استخدام هتافات جديدة وعنوان جديد وذريعة جديدة .

وأكد رشوان أن الهدف من هذه الإغلاقات الجديدة، للضغط على الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، لكي يتم صرف الميزانية المطلوبة (2.2 مليار دينار ليبي) بدلا من (0.5 مليار دينار ليبي) الممنوحة له و بخصم (1.7 مليار دينار ليبي)، و من ثم يتخلص منهم مثلهم مثل من سبقهم كمناديل حمام ورقية أو بنقلهم و اعادة تدويرهم إلى مواقع آخرى.

وأضاف رشوان أن المخطط سيتم تنفيذه خلال أيام عبر النشاط الملحوظ الذي سوف يدب الروح فجأة في النقابات العمالية النفطية و الأموال التى سوف تضخ لهم لبدء الاغلاق، لتصبح المواجهة بين نقابات و اتحادات عمال و موظفي النفط و المصرف المركزى، لافتا إلى أن صنع الله سيجلس ليراقب الوضع من خلف الشاشة، وينتظر ما سيسفر عنه التحريض والدعوة إلى الإغلاق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24