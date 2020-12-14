طرابلس.. تنسيق أمني بين مكونات “داخلية الوفاق”

شهدت إدارة أمن المنافذ بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مدينة طرابلس -الأحد- عقد اجتماع برئاسة مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد “صلاح الدين الحريزي”، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري وعضو عن إدارة العلاقات والتعاون، لمناقشة التعاون الأمني بين “أمن المنافذ” و “أمن السواحل” في ما يتعلق بعمليات مكافحة الهجرة غير القانونية والإنقاذ ومكافحة التسلل والتهريب البحري.

وتباحث المجتمعون التنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية، من خلال التواصل مع مديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة داخل الميناء، والتعاون فيما بينهم لمنع حدوث أي خرق أمني، كما استعرضوا المشاكل التي تواجه عملية الدخول للميناء والخروج منه لأعضاء الشرطة التابعين للوزارة ، ومتابعة سير العمل دون التضارب في المهام المكلفة لكل إدارة أو جهاز.

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