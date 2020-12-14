 استمرار أعمال السطو على معدات وأسلاك شركة الكهرباء في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع حادثي سرقة لأسلاك كهربائية وسيارة ومعدات مملوكة لها في طرابلس وغريان.

وقالت الشركة أن مجهولين سطو على أسلاك ضغط عالي بطول 1200 متر على خط القمامة من محطة الدواجن في منطقة الكريمية خلف محطة جنوب طرابلس.

كما سرقت مجموعة خارجة عن القانون سيارة ومعدات فرقة الصيانة التابعة لدائرة الجهد المتوسط غريان، أمس، ما أدى إلى تأخرها عن إتمام أعمال صيانة في محطة 66 الزنتان، ليسفر الأمر عن طول انقطاع التيار عن مناطق الرياينة والغنايمة وأم الجرسان والقلعة.

وكانت الشركة أعلنت في بيان سابق سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 1200 متر، وسرقة 200 متر من أسلاك الضغط المنخفض على خط الهواري فرعية المنارة.