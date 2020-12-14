«فنوش»: إنه زمن الانحطاط حتى اللص الوقح «ناكر» طمع في رئاسة الحكومة

أعرب الصحفي والمحلل السياسي فنوش عبد الحكيم، عن استيائه من إعلان عبد الله ناكر، رئيس ما يعرف بـ”حزب القمة” عزمه الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

“عبد الحكيم” غرد قائلاً: “إنه زمن السقوط، زمن الانحطاط، تصوروا أن حتى اللص الوقح ناكر طمع في رئاسة الحكومة، كيف تجرأ على ذلك، وكيف تصور بان ذلك ممكنا، هل يريد ان يقول لنا: كلهم لصوص، فلماذا تستكثرون ذلك علي؟”.

ويوم أمس الأول، أعلن عبد الله ناكر، رئيس “حزب القمة” عزمه الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك في بيان رسمي، صادر عن الحزب اليوم السبت، مخاطباً فيه لجنة الحوار السياسي.

“ناكر” قال في بيانه: “إلى لجنة الـ75 .. يعتزم رئيس حزب القمة عبدالله أحمد ناكر، الترشح لرئاسة الحكومة التي سيتم انتخاب إحدى الشخصيات المرشحة من خلالكم لها، فمن من حضراتكم يرى الكفاءة والمقدرة في رئيس حزب القمة لقيادة هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا؟ نأمل منكم التواصل معنا عن طريق الهاتف أو واتساب/فايبر، أو على الإيميل” وفق قوله.