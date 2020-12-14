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بومطاري: المركزي وراء تأخير صرف مرتبات نوفمبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أرجع وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، سبب تأخر مرتبات شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أذونات الصرف الخاصة أحيلت إلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وتابعت مالية الوفاق، إن “تأخير صرف مرتبات شهر 11 فيرجع لتأخر مصرف ليبيا المركزي بتغطية حسابات الخزانة العامة وفيما يخص عدم إحالة مرتب شهر 12 مع شهر 11 يرجع لعدم انقضاء الفترة المحددة قانوناً لإحالة مرتبات الدولة خلال كل شهر”.

 

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طرابلس ليبيا مالية الوفاق مصرف ليبيا المركزي

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اخبار ليبيا 24

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