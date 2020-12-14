بلدية زوارة: بدء حصر العمالة الأجنبية بالمدينة مطلع 2021

قررت لجنة حصر العمالة الوافدة التابعة للمجلس البلدي زوارة، بدء عمليات الحصر الفعلية للأجانب المقيمين بالبلدية، مطلع عام 2021، ووضع الترتيبات اللازمة لعمل اللجنة .

جاء ذلك خلال عقد اللجنة، اجتماعها الثالث، الأحد، بمقر شؤون المحلات، برئاسة عضو المجلس البلدي سمير كرشمان، وبحضور مدير مكتب شؤون المحلات ومصلحة الجوازات والجنسية زوارة، ومندوب مكتب القوى العاملة ومسؤولي الإدارات والأجهزة الأمنية بالبلدية وجمعية الهلال الأحمر وجمعية الأيادي البيضاء .

وأوضحت البلدية في بيان، أن الاجتماع تناول آلية الشروع في عملية الحصر الفعلية لكل الأجانب المقيمين بالبلدية لـ«المحافظة على الأمن والصحة العامة»، واستكمال العمل على المنظومة الإلكترونية التي ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما تم الاتفاق على أن تكون عملية الحصر من خلال تعبئة نماذج خاصة ومعدة للأجانب، ونماذج أخرى كتعهد لكل مواطن لدية مستأجر أجنبي بعقاراته أو يعمل لصالحه، فيما يتم العمل على إدخال كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأجانب بالمنظومة الإلكترونية، كما تضم المنظومة بيانات المواطن الليبي المقيم لديه أو الذي يعمل لديه الأجنبي وآلية دخوله للبلاد ووضعه الصحي.

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