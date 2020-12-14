بسبب بقاء القوات التركية في ليبيا .. المريمي يتهم السراج بالخيانة العظمى

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب رفض منذ البداية وجود القوات التركية في ليبيا وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في البلاد.

واتهم المريمي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، في تصريحات صحفية، بـ”الخيانة العظمى”، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح المريمي أن الحوار السياسي لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية لافتا إلى أن تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24