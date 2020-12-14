“الاختناقات الخدمية” في البلديات تجمع “الثني وصالح”

التقى رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الأحد، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب، بدر نحيب، وعضو مجلس النواب، زايد هدية، وعضو مجلس النواب، زياد دغيم.

وناقش “الثني” مع “صالح”؛ جملة من الملفات الخدمية والاختناقات، التي تواجهها البلديات في تقديم خدماتها للمواطنين بمختلف القطاعات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وضمّ اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الاقتصاد، منير عصر، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة، اللواء يونس فرحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية