سبها تسجل حالة وفاة و16 إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل حالة وفاة و 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلدية خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضح المركز في بيان الأحد، أنه استقبل 56 عينة لفحصها، والتي أظهرت سلبية 40 حالة، فيما تأكد إصابة 16 حالة، منها 14 جديدة، وحالتين مخالطتين.

ولفت البيان إلى تسجيل 12 حالة من الحالات المصابة في مدينة سبها، منها 10 جديدة وحالتين مخالطتين.

وفي مرزق وأوبارى تم تسجيل حالة جديدة في كل منهما، كما تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين في الشاطئ.

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