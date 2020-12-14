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«مكافحة الأمراض»: 578 إصابة جديد بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 558 مصابا، بينما توفى 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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