رياح نشطة وأمطار متفرقة على مناطق الساحل الشرقي

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين أن أغلب مناطق الشمال مازالت الرياح نشطة خاصة مناطق الساحل الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في نشرة الطقس أن مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد احتمالا بسيطا لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة بداية من مساء اليوم.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتقل سرعتها تدريجيا بداية من مساء اليوم تتحول يوم الغد إلى جنوبية جنوبية غربية إلى

متغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17-20) م، وما بين (11-15) م على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق.

بينما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة علي المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد خاصة علي مرتفعات الجبل الأخضر وتكون جيدة أحيانا مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى (60) كم/س ، و تقل سرعتها تدريجيا بداية من اليوم، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 21) م ، ولا تتجاوز (15) م على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18-22) م ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

بينما الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) م. غدا.