اليوم.. مجلس النواب يعقد جلسة ببنغازي

يعتزم مجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد جلسة رسمية بمدينة بنغازي.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد دعت في وقت سابق أعضاء المجلس إلى حضور جلسة اليوم في بنغازي.

يشار إلى أن مجلس النواب عقد الأسبوع الماضي، جلسة رسمية بمقره بمدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة. وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق فأن الجلسة تطرقت إلى مجمل الأوضاع في البلاد وفي مجلس النواب منذ انطلاق اعماله، وناقشت عددا من القضايا والأمور سواء فيما يخص جدول اعمال مجلس خلال النواب الفترة القادمة أو التطورات الراهنة للأحداث في البلاد في كافة المجالات حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية ومجريات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.