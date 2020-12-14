ترقّب أوروبي لمُخرجات مشاورات الإصلاحات الاقتصادية

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، أنهم ينظرون قدمًا إلى جولة المحادثات التي ستنطلق في جنيف، بمشاركة خبراء من كافة ربوع ليبيا بالشراكة مع البعثة الأممية؛ بهدف التوصل لترتيبات اقتصادية عادلة تُنهي الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وشدد “ساباديل” على الحاجة المُلِحّة للإصلاحات السياسية العاجلة، ومكافحة الفساد باعتبارهما أمرًا أساسيًا لتعافي الاقتصاد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت نيتها عقد اجتماع تقني للاتفاق على إصلاحات مهمة للاقتصاد الليبي، يضمّ رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، بما في ذلك “مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي”

وحدّدت البعثة يومي 14 و15 من ديسمبر الجاري، موعدًا للاجتماع، على أن يضمّ ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسة، في مقر الأمم المتحدة في جنيف؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات “بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة”، بحسب البعثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية