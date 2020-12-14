أحوال الطقس اليوم: استمرار تأثر الشمال برياح نشط مع سقوط أمطار على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالبية مناطق الشمال برياح نشطة اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، إمكانية سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة بداية من مساء اليو، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تقل سرعتها مساء، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، وبين 11 و15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، قد تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، خاصة علي مرتفعات الجبل الأخضر وتكون جيدة أحياناً مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية احيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى 60 كيلومتر في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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