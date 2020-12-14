تركيا تقدم دعما جديدا لبحرية الوفاق

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة الدفاع التركية، الأحد، عن توقيعها على تقارير خاصة بمنح بحرية الوفاق 47 نوعا من المواد التي تحتاجها، دون إيضاح طبيعتها.

وقالت الوزارة في تدوينة لها عبر تويتر، إن التوقيع تم بالسفارة التركية في طرابلس، بمشاركة مسؤولي وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التركية كشفت نهاية الشهر الماضي، أن جيش بلادها عمل على تدريب 2301 جندي ليبي، بينما يقوم حاليا بتدريب 264 جنديا آخرين.

وأشارت مصادر متعدد مد تركيا لجسر جوي ربط بين قواعدها العسكرية وبين قاعدة مصراتة الجوية، وقاعدة الوطية غربي البلاد التي كانت تحت سيطرة الجيش الوطني.