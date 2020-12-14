قرين صالح: جهود الدكتور سيف الإسلام القذافي في الصلح بين الجطالوه والدواقل لا تخفى على أحد

أثنى أمين المكتب الشعبي الليبي بتشاد سابقًا، قرين صالح، اليوم الاثنين، بالدور الهام الذي قام به الدكتور سيف الإسلام القذافي لإتمام الصلح بين عائلتي الدواقل والجطالوه من قبيلة القذاذفة بمدينة سبها.

ورحب صالح في تصريحات صحفية، بالجهود التي بذلت في سبها من كل القبائل وعلى رأسها الوفد الاجتماعي لقبائل ورفلة وأشراف المنطقة الشرقية بقيادة صالح رجب وقبائل المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، مؤكدا أن هذه الجهود لها سنوات وكانت بمتابعة من الدكتور سيف الإسلام، وانتهت في المرحلة الأخيرة إلى تحقيق الأهداف المرجوة وإتمام إجراءات التصالح.

وأكد صالح أن جهد الدكتور سيف لا يخفى على أحد في التعاطي مع الطرفين ومعه أولياء الدم وتمكن من إقناع الجميع بعد أن اجتمعت كل القبائل في الجنوب وكللت جهوده بالنجاح واستجاب الجميع وتم الترحيب والتوقيع من كل الوفود.

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