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بعد مرافقته للسراج إلى تركيا.. علي أوحيدة: الجويلي يعتبر العمالة نوعا من التفوق السياسي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

هاجم الكاتب الصحفي الليبي علي أوحيدة، آمر ما يسمى بالمنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق أسامة الجويلي، بسبب مرافقته لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري خلال زياراتهما لتركيا.

وقال أوحيدة في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إحدى أبشع صور المشهد، عندما يصر «الجويلي» على مرافقة المشري والسراج إلى تركيا معتبرا العمالة نوعا من التفوق السياسي”.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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