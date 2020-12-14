الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 15 حالة وفاة و578 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 15 حالة وفاة، و 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 1314 والإصابات 91357 حالة.

وبحسب البيان استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3392) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (84) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1120) عينة

4.مختبر فرع المركز مصراته عدد (218) عينة

5.مختبر مركز بنغازي سبها عدد (56) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (68) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (187) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (191) عينة

9.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (164) عينة

10.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (79) عينة

11.مختبر فرع المركز الكفرة عدد (5) عينات

12.مختبر فرع المركز طبرق عدد (8) عينات

13.مختبر فرع المركز تازربو عدد (5) عينات

14.مختبر فرع المركز ترهونة عدد (75) عينة

15.مختبر فرع المركز زواره عدد (4) عينات

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

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