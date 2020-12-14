«مكافحة الأمراض»: 578 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 558 شخصا ووفاة 15 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 13 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (275).

واستلم المركز عدد (3392) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (84) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1120) عينة، مختبر فرع المركز مصراته عدد (218) عينة، مختبر مركز بنغازي سبها عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (68) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (187) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (191) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (164) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (79) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز طبرق عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز ترهونة عدد (75) عينة، مختبر فرع المركز زواره عدد (4) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2814) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (578) عينة موجبة لفيروس كورونا (451 جديدة + 127 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 241 حالة جديدة

عدد 61 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 19 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 29 حالة مخالطة

4.قصر الأخيار

عدد 2 حالة مخالطة

5.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

6.جادو

عدد 3 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 1 حالة جديدة

8.ترهونة

عدد 12 حالة جديدة

9.طبرق

عدد 5 حالة جديدة

10.رقدالين

عدد 6 حالة جديدة

11.الجميل

عدد 4 حالة جديدة

12.الماية

عدد 31 حالة جديدة

13.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

14.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

15.قصر بن غشير

عدد 16 حالة جديدة

16.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

17.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

19.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

20.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

21.الزنتان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

22.الرحيبات

عدد 1 حالة مخالطة

23.الكفرة

عدد 4 حالة جديدة

24.تازربو

عدد 1 حالة مخالطة

25.جنزور

عدد 5 حالة جديدة

26.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

27.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

28.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

29.الزاوية الغرب

عدد 4 حالة جديدة

30.الزهراء

عدد 1 حالة جديدة

31.نالوت

عدد 2 حالة جديدة

32.غريان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

33.زليتن

عدد 35 حالة جديدة

عدد 22 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 558 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 421 حالة في طرابلس

2.عدد 37 حالة في مصراته

3.عدد 7 حالات في غريان

4.عدد 3 حالات في الزنتان

5.عدد 41 حالة في الزاوية المركز

6.عدد 49 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة

1.عدد 6 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في مصراته

3.عدد 1 حالة في سبها

4.عدد 2 حالة في القره بوللي

5.عدد 2 حالة في زواره

6.عدد 3 حالات في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 91357

2.الحالات النشطة : 28590

3.المتعافين : 61453

4.الوفيات : 1314