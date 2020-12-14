البرلمان العربي يؤكد ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا

اختتم البرلمان العربي يوم السبت الماضي، أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بغرض بحث مجمل القضايا العربية.

ودعا البرلمان، جميع الأطراف الليبية، إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار.

وأشار إلى ضرورة القيام بذلك عن طريق حوار سياسي شامل يضمّ جميع أبناء الشعب الليبي، دون إقصاء لأي طرف.

وشدّد البرلمان العربي على أهمية الانخراط في مسارات التسوية الثلاثة “الأمنية والسياسية والاقتصادية”، التي ترعاها الأمم المتحدة.

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