الأرصاد: تأثر غالبية مناطق الشمال برياح نشطة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر غالبية مناطق الشمال برياح نشطة اليوم الإثنين.

وتوقع المركز في نشرة الأحوال الجوية، إمكانية سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

وعلى رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سيكون هناك احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة بداية من مساء اليو، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تقل سرعتها مساء، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، وبين 11 و15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

أما على الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، قد تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد، خصوصا على مرتفعات الجبل الأخضر وتكون جيدة أحيانا، مما يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية.

وستكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وعلى الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

بينما على الكفرة و السرير و تازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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