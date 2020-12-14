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30 عضوًا بالحوار يلوحون بالإنسحاب بسبب مقترح من البعثة “مصمم” لأشخاص

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وقع 30 عضوا من ملتقى الحوار السياسي بيانًا يرفض مقترح من البعثة الأممية ينص على خفض نسبة التصويت داخل الملتقى وخلق نصاب جديد لتمرير آلية إختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة .

وعلمت للمرصد أن البيان وصف المقترح الأخير للبعثة الأممية (بشأن التصويت على خيارين لتخفيض النسبة المطلوبة لتمرير القرارات) بأنه صيغ مختلفة لمحتوى واحد مُصمم أو مفصل على أشخاص بعينهم ،  دون ذكر أسماء في البيان .

ورفض البيان ” أي محاولة للإتفاف او تجاهل تصويت الأغلبية في ملتقى الحوار ” ، وقال مصدر من الـ30 عضوًا للمرصد ” نحن لسنا سلطة منتخبة حتى نمرر مقترحات بـ 50+1 , التصويت بيننا يجب أن يكون بغالبية التوافق  فقط ” .

وطالب الموقعون البعثة بالتوقف عن اتخاذ اي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين، مؤكدين أن المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل من الاستمرار في الحوار أمر غير ذي جدوى ، ملوحين بذلك بالإنسحاب ، وفقاً للبيان نفسه .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لا نعرف ماهية الاعتراض والاسباب ..ومع الاحترام الكامل للمشاركين الا أنني أقول انه لو تركت البعثة الامر للنقاش فأنه سوف يستمر الي يوم القيامة…الليبيين واي فئة اخري لا يمكن اطلاقا ان تتفق علي شيء واحد فقط …الاختلاف ثم الاختلاف والتناطح وهكذا ويغرق المواطن المسكين في خزعبلات الالفاظ والكلمات والنتيجة سقوط الوطن والمواطن في الفوضي التي يريدها الخوان والعملاء والمفسدين والطوار…يجب علي البعثة ان تقرر ماتراه بالتشاور والتوافق لانقاذ الوطن والمواطن من محترفي النقاشات والكولسة والكلام الفارغ الفلسفي….المواطن يريد ان يعيش في سلام و وئام وأمان يجد الدواء والعلاج والخدمات بكل سهولة بدون معاناة…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في نكبة فبراير قهاير ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم……….

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  • مايحدث أن الأوروبيين وعملاائهم يريدون ضرب العملات العربية والدولار الأمريكي والعملة الأنجليزية في آن واحد ـ مع ففرنسا
    وذلك واضح من دعمهم لأيران واسواق الامارات ومعاداتهم للأترك الذين دعموا الحكومة الليبية الوفاق الشرعية ـ ومعاداتهم الأبدية للقارة الأفريقية وعندما حصلت تطورات في المجال الأقتصادي والتقني والصناعي الأفريقي الصيني ـ قامت اوروبا بالضغط على الحكومة الانجليزية التي اعطت حقوق للاوروبين واطفالهم داخل أنجلترا ـ بفرض ضرائب على البريطانيين واحتجاز تجارااتهم ودى ذلك إلي تقليص حقوق المواطن المغترب , كما فعلوا مع الأتراك تماما ـ وذلك لفرض السوق الأوروبي على أمريكا والدول الاسيوية والعربية والتدخل في شئون القارة السمراء فقط بشكل سلبي ومنح الأعانات والأغاتاث واستنزاف الموارد الطبيعية وتسخيرها لصالحهم . وتلويث السواحل العربية بمخلفات مصانعهم وزيوت السفن . وهذا الشئ لا يمكن إنكاره أو تجاهله لأنه واقع ويجب التصدي له.

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