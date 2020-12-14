30 عضوًا بالحوار يلوحون بالإنسحاب بسبب مقترح من البعثة “مصمم” لأشخاص

ليبيا – وقع 30 عضوا من ملتقى الحوار السياسي بيانًا يرفض مقترح من البعثة الأممية ينص على خفض نسبة التصويت داخل الملتقى وخلق نصاب جديد لتمرير آلية إختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة .

وعلمت للمرصد أن البيان وصف المقترح الأخير للبعثة الأممية (بشأن التصويت على خيارين لتخفيض النسبة المطلوبة لتمرير القرارات) بأنه صيغ مختلفة لمحتوى واحد مُصمم أو مفصل على أشخاص بعينهم ، دون ذكر أسماء في البيان .

ورفض البيان ” أي محاولة للإتفاف او تجاهل تصويت الأغلبية في ملتقى الحوار ” ، وقال مصدر من الـ30 عضوًا للمرصد ” نحن لسنا سلطة منتخبة حتى نمرر مقترحات بـ 50+1 , التصويت بيننا يجب أن يكون بغالبية التوافق فقط ” .

وطالب الموقعون البعثة بالتوقف عن اتخاذ اي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين، مؤكدين أن المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل من الاستمرار في الحوار أمر غير ذي جدوى ، ملوحين بذلك بالإنسحاب ، وفقاً للبيان نفسه .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية