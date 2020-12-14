تقارير دولية: الثروة المنفلتة في ليبيا منذ 2011 ارتبطت بالفوضى والإرهاب المدعوم من قطر وتركيا

كشفت تقارير دولية عن ليبيا، كان آخرها تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) الذي صدر في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، أن الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 حتى اليوم بمبلغ 783 مليار دينار ليبي (ما يعادل 576 مليار دولار أميركي)، مشيرا إلى تحويل الموارد الليبية من الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري.

واعتبر التقرير، أنه في هذه الحالة يكمن الدور الأكبر للمعايير والآليات والدوافع والأهداف الذاتية والخارجية التي تحكم القائمين على هذه الثروات، والأمثلة التاريخية والمعاصرة كثيرة على طريقة توظيف الثروات والمعايير الضابطة والمنظمة لذلك على مستوى الكيانات والدول وحتى على مستوى الأفراد.

وبين التقرير، أن التقريب هنا يتطلب استدعاء عابر في التفاصيل لأبرز نموذجين عربيين خليجيين في استخدام وتوظيف الثروات، الأول النموذج الإماراتي الذي وظف الثروة في إحداث ثورة علمية ونهضة اقتصادية وتنموية كبرى قامت على بناء الإنسان.

وفي مقابله يأتي النموذج القطري، الذي وظف الثروة في هدم الدول واحتضان وشرعنة وتمويل الإرهاب وشراء السلاح وتصديره إلى عدة دول عربية وإسلامية، تحت غطاء الثورات التي ضربت بعض الدول منذ عام 2011.

ورأى التقرير ، أن الثروة المنفلتة في ليبيا منذ 2011 ارتبطت بالفوضى والإرهاب المدعوم من قطر وتركيا، مما شكل تهديدا أمنيا محدقا باستقرار ليبيا ودول جوارها وإفريقيا، بل وتجاوزت تداعياته لتصل إلى أوروبا وعدة دول أخرى.

ومنذ عام 2012، يستحوذ تنظيم الإخوان الإرهابي على مصادر الدخل الليبية عبر مندوبه في المصرف المركزي طرابلس المقال الصديق الكبير، الذي تحكمه الذهنية القطرية في كيفية توظيف الأموال، حيث سخر المال الليبي في خدمة أهداف التنظيم ورعته تركيا التي أصلحت اقتصادها باستثماراتها في الدم الليبي بإغراق البلاد بالسلاح والمرتزقة.

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