طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن والزاوية المركز

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 578 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأحد، منها 302 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ 57 حالة، ثم الزاوية المركز 33 حالة، و19 حالة في بنغازي، و29 حالة في مصراتة، و12 حالة في ترهونة، و5 حالات في كل من الزنتان وجنزور وطبرق، و6 حالات في كل من غريان ورقدالين، و4 حالات في كل من القره بوللي والزاوية الغرب والكفرة والجميل، و31 حالة في الماية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى 16 حالة في قصر بن غشير، وحالة واحدة في كل من الخمس والزهراء والرحيبات وسواني بن آدم وصرمان وأوباري ومرزق وتازربو، و12 حالة في سبها، وحالتين في كل من قصر الأخيار والمعمورة والشاطئ ومسلاتة ونالوت، و3 حالات في كل من الزاوية الجنوب وجادو،

وتماثل للشفاء 558 حالة، منها 421 حالة في طرابلس، و37 حالة في مصراتة، و7 حالات في غريان، و3 حالات في الزنتان، و41 حالة في الزاوية المركز، و49 حالة في زليتن.

في حين توفى 15 آخرون، منهم 6 حالات في طرابلس، وحالة في كل من مصراتة وسبها، وحالتان في كل من القره بوللي وزوارة، و3 حالات في زليتن.

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