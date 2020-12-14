حملة تشجير في الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

‏ أطلقت مفوضية الجبل الأخضر للكشافة والمرشدات حملة لتشجير المساحات الخارجية بالمعهد الصناعي في مدينة البيضاء؛ وذلك تحت إشراف خدمة وتنمية المجتمع بالمفوضية.

وقالت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية، في بيان لها السبت، إن ما تم غرسه خلال الحملة 300 شتلة منها 200 شتلة من شجرة السرو و100 من شجرة الخروب.

وأوضحت الجمعية أنه تم توزيع مطويات تدريبية لتعليم المشاركين طريقة الغرس الصحيحة قبل انطلاق حملة التشجير.

وذكرت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أن الشتلات والمطويات تكفلت بها جمعية ليبيا الجديدة.