رصد 578 إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 578 إصابة بـ”كورونا”، بينها 451 حالة جديدة و 127 حالة مخالطة، من أصل 3,392 عينة استلمها المركز من 15 مختبرًا موزّعًا بين مختلف مناطق البلاد.

ورفعت هذه الإحصائية أعداد المصابين بالفيروس في ليبيا إلى 91,357 حالة، بينها 28,590 حالة نشطة.

وعن الوفيات الجديدة؛ أكدت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في ليبيا إلى 1,314 وفاة.

وأشار بيان المركز الوطني إلى أن حالات التعافي من الفيروس قد ارتفعت إلى 61,453 حالة بعد رصد 558 حالة جديدة.

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