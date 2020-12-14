القوات الصاعقة تكثف الدوريات الاستطلاعية في الهلال النفطي

أخبار ليبيا 24

قالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية، أنه تم تكثيف الدوريات الاستطلاعية بالقوات الخاصة المكلفة داخل نطاق الحدود الإدارية للحقول النفطية لحماية مقدرات الدولة.

وأشارت إلى أن الدوريات انطلقت في الساعات الأولى من صباح الأحد، امتدادا لخط البحر من حدود البريقة ورأس لانوف.

الدوريات نفذت من قبل “استطلاع مقاتل” من السرية 75 بأمرة النقيب أحمد الجحاوي، رفقة مفرزة من الكتيبة 22 صاعقة، فيما انطلقت عموم الدوريات من منطقة البريقة وصولاً إلى منطقة رأس لانوف وتواصل التمشيط على امتداد خط البحر وشمل كافة النقاط المكلف بها عناصر الدوريات رغم ارتفاع الرياح.

وأشارت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالقوات الخاصة الليبية، إلى أن السرية 75 تأسست على يد الفريق الراحل ونيس بوخمادة، مدير إدارة القوات الخاصة الليبية الذي وافته المنية مطلع نوفمبر الماضي.