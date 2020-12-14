مصممة لأشخاص بعينهم.. 30 عضوا يرفضون مقترحات البعثة الأخيرة ويتهمونها بعرقلة الحوار

أكدت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن 30 عضوا مشاركا بملتقى الحوار، وقعوا على بيانا يرفض مقترح البعثة الأممية بتخفيض نسبة التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وبحسب المصادر، اتهم الأعضاء، بعثة الأمم المتحدة بعرقلة مسار التصويت لحسم آلية الترشح للرئاسي والحكومة بتقديمها مقترحات وتعديلات مصممة لأشخاص بعينهم، وطالبوا في رسالة إلى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، بعدم الاستمرار في اتخاذ أي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين واستكمال التصويت عليهما دون إضافات أو تعديل.

وأوضحت المصادر أن الرسالة نوهت إلى أنه بعد قطع الحوار السياسي شوطا كبيرا ووصوله لمرحلة متقدمة، لا ينبغي إعاقة استكمال الخطوات الأخيرة لاختيار الآلية المناسبة، وشددت على أن المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل الاستمرار في الحوار أمرا غير ذي جدوى.

وأعرب الأعضاء الثلاثون عن اندهاشهم من تجاهل فريق البعثة لما توصل إليه أعضاء الحوار بتصويتهم على حزمة الآليات التي طرحتها البعثة للتصويت منذ أيام.

ورفض الأعضاء أي محاولة التفاف أو تراجع أو تجاهلا لتصويت الأغلبية بمنتدى الحوار ، وانتقدوا وضع شروط معرقلة بحجة التوافق في تجاهل للمخاطر الحقيقية جراء الاتجاه لهذا الأسلوب الذي بدأ يولد صراعات سياسية واجتماعية أعمق تغذيها تدخلات أجنبية مباشرة وغير مباشرة”.

وأكدوا أن الاغلبية من أعضاء الحوار راغبون في المضي قدما لجولة التصويت الثانية والتي انتهت في الأولى بتصويت 55% لصالح الآلية الثانية.

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