بوجيا: ليبيا بحاجة ماسة إلى محاربة الفساد وإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، اليوم الاثنين، إن ليبيا بحاجة ماسة لإصلاحات اقتصادية عاجلة ومحاربة الفساد.

وأعرب بوجيا عن تطلعه إلى أن تفضي محادثات اللجنة الاقتصادية الليبية في جنيف بحلّ اقتصادي عادل لليبيا.

وتعقد يومي (14 و15 ديسمبر ) جلسة جديدة للمسار الاقتصادي في جنيف برعاية مجموعة العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين كأحد المسارات الثلاثة (الاقتصادي الأمني والعسكري السياسي) التي تضمنتها خارطة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة لمساعدة الخبراء الاقتصاديين الليبيين الـ28 الذين استضافتهم القاهرة في أكثر من جولة في فبراير ومارس.

واستقر الخبراء على تشكيل 3 لجان تعمل على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، وتعزيز الشفافية في الصرف فضلا عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة الإعمار والبناء والتنمية.

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