داخلية الوفاق تعقد اجتماعا لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أخبار ليبيا 24

في اجتماع مشترك ناقشت الإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة لأمن السواحل التعاون الأمني بينهما في عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإنقاذ ومكافحة التسلل والتهريب البحري.

جاء ذلك في اجتماع عقد، الأحد، في إدارة أمن المنافذ بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مدينة طرابلس ترأسه مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد، صلاح الدين الحريزي، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري وعضو عن إدارة العلاقات والتعاون.

وبحث الاجتماع التنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية، من خلال التواصل مع مديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة داخل الميناء، والتعاون فيما بينها لمنع حدوث أي خرق أمني.

واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه عملية الدخول للميناء والخروج منه لأعضاء الشرطة التابعين للوزارة، ومتابعة سير العمل دون التضارب في المهام المكلفة لكل إدارة أو جهاز.