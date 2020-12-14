إنجاز طبي ليبي يُخفّف آلام مريضة بعد عملية دقيقة

شهد مستشفى الثورة بمدينة البيضاء، أمس، إجراء عملية زراعة قوقعة لمريضة تبلغ من العمر 52 عامًا، وذلك في ظل استمرار تنفيذ برنامج توطين العلاج الذي تبنته وزارة الصحة.

وتبيّن للفريق الطبي، بعد إجراء الفحص الإكلينيكي والسمعى، أن المريضة تعانى من نقص سمع حسى عصبى شديد، ولا يمكن تصحيح السمع بالسماعات الخارجية.

واستغرقت العملية أربع ساعات، ثم خضعت الحالة للفحص السمعي داخل حجرة العمليات بعد الزراعة مباشرة، وتبين فعالية الجهاز ونجاح الزراعة.

وضمّ الفريق الطبي الذي أجرى العملية “جراح أول .د خالد بواعزيزه ، جراح ثانٍ .د إدريس كريم ، تخدير دعبدالله محارب، مساعد تخدير إبراهيم الخشبي، أخصائية السمعيات.د نجاه الطلحى، ممرضة العمليات بسمة العوامى، مساعد ممرض عبدالكريم السعيطى، ورئيسة العمليات إيمان عبدالعظيم الزرقي”.

وأشار مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة إلى أن إدارة المستشفى قد تبنت التوسع في عمليات برنامج توطين العلاج، بما فيها عمليات العظام الدقيقة، وكذلك زراعة القوقعة، وتذليل كافة الصعاب لإجرائها وفق البرنامج المعدً.

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