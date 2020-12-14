صحفي مقرب من أردوغان: تركيا تعمل ليل نهار على تدريب قوات الوفاق استعدادا للمعركة القادمة

أكد الصحفي التركي المقرب من النظام الحاكم في أنقرة، حمزة تكين، اليوم الاثنين، إن دور تركيا مستمر في ليبيا مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، من الناحيتين السياسية والعسكرية.

وأضاف تكين أن الاتفاقية مستمرة بين الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولا توجد لدى أنقرة أي خطة للتراجع عنها، وتركيا اليوم تعمل ليل نهار على بناء قوات الوفاق وتدريب عناصرها ليكون لها الدور الأكبر في المرحلة المقبلة.

وزعم تكين أن إرسال مذكرة طلب التمديد للقوات التركية هي خطوة قانونية وضرورية لتتوافق مع الدستور التركي، وتوقيتها مهم ويؤشر على استمرار تركيا في مهامها، لافتا إلى أن حكومة الوفاق وقواتها صارت أقوى اليوم بدعم تركي من البر والبحر والجو، وستكون قوات الوفاق أقوى في أي معركة قادمة لتقلب الأمور لصالحها.

وأشار تكين، أن ستعدادات حكومة الوفاق العسكرية مستمرة، وربما تزيد تركيا من قواتها في ليبيا، ولن يُسمح، واليوم قوات الوفاق قادرة على القتال أكثر من أي وقت مضى، وتركيا ستكون داعم قوي للوفاق في ليبيا كما كانت ولا تزال.

هذا وتسعى تركيا لإفشال لحوارات السياسية التي تسعى الأطراف الليبية للوصول إلى حل من خلالها، وكذلك تنتهك اتفاق جنيف الذي أقر بوقف إطلاق النار في ليبيا.

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