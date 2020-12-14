الأطقم الطبية بمستشفى الثورة بالبيضاء تجري زراعة قوقعة لمريضة تبلغ 52 عاما

أخبار ليبيا 24

أجرى طاقم طبي بمستشفى الثورة بالبيضاء، الأحد، عملية زراعة قوقعة لمريضة تبلغ من العمر 52 عامًا، وذلك في ظل استمرار تنفيذ برنامج توطين العلاج الذي تبنته وزارة الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي للمستشفى أن الفريق الطبي أجرى العملية عقب أن أظهر الفحص الإكلينيكي والسمعي أن المريضة تعانى من نقص سمع حسى عصبي شديد، ولا يمكن تصحيح السمع بالسماعات الخارجية.

واستغرقت العملية أربع ساعات، ثم خضعت الحالة للفحص السمعي داخل حجرة العمليات بعد الزراعة مباشرة، وتبين فعالية الجهاز ونجاح الزراعة.

وأشار مكتب الإعلام والتوعية بمستشفى الثورة إلى أن إدارة المستشفى قد تبنت التوسع في عمليات برنامج توطين العلاج، بما فيها عمليات العظام الدقيقة، وكذلك زراعة القوقعة، وتذليل كافة الصعاب لإجرائها وفق البرنامج المعدً.