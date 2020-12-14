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انطلاق المحادثات الاقتصادية في «جنيف» برعاية «ستيفاني» للاتفاق على إصلاحات

تم النشر منذُ ثانية واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انطلقت الاثنين بجنيف المحادثات الاقتصادية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق على إصلاحات رئيسية.

وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليساندرا فيلوتشي قد أعلنت أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز ستستضيف فريق عمل اقتصادي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وأوضحت فيلوتشي أن مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستترأس المحادثات، التي ستضم ممثلين عن المؤسسات المالية الليبية الكبرى، في إطار تلبية احتياجات الليبيين وإقامة ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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