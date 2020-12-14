الدولار ينخفض أمام الدنيار في السوق الموازية

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بالسعر الذي أغلقت عليه تعاملات أمس الأحد.

وهبط الدولار خمسة قروش إلى 5.67 دينار، مقابل إلى 5.72 دينار أمس، فيما استقر سفر صرف اليورو عند 6.90 دينار، والجنيه الاسترليني عند 7.50 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كذلك ثبتت العملتان التركية والتونسية، إذ سجلت الليرة 0.73 دينار، والدينار التونسي 2.12 دينار ليبي، وهي نفس الأسعار في ختام تعاملات أمس.

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