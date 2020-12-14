محمد نائل: تدخل الدكتور سيف الإسلام القذافي في الصلح بين الجطالوه والدواقل كان له طيب الأثر في نفوس كل الوفود

قال نائب رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، محمد نائل، إن المشكلة بين عائلتي الدواقل والجطالوه، التي تمت تسويتها، بدأت بمشكلة اجتماعية داخل أحد بيوت قبيلة القذاذفه بمدينة سبها، إلا أن الأمر تطور بشكل متسارع نتيجة وجود السلاح وقرب الطرفين من بعض في السكن.

وأوضح نائل في تصريحات صحفية، أنه في هذه الظروف تواصل الدكتور سيف الإسلام القذافي مع عقلاء العائلتين وحثهم بقوة على الإذعان لمساعي الصلح حقنًا للدماء واحترامًا للجهود الاجتماعية الوطنية المخلصة التي تبذل من القبائل المذكورة”.

وأشار نائل إلى أنه كان هناك تجاوبًا من طرفي الخصام، وتم الوصول إلى اتفاق الصلح بين الطرفين، لافتًا إلى أن ذلك جاء نتيجة تظافر الجهود الاجتماعية وتجاوب طرفي الخصام، وتدخل الدكتور سيف الإسلام، الذي كان له طيب الأثر في نفوس كل الوفود التي قامت بالتوفيق والتحكيم بين الطرفين.

وأكد أن المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة قام بالتشاور مع طرفي الخصام بتفويض وفد قبيلة ورفلة، ووفد قبائل المنطقة الشرقية، ووفد قبيلة المقارحة، بالقيام بعملية التحكيم والصلح بين الطرفين مع مساندتنا لهم والتشاور سويًا.

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