الأناضول التركية: تضاؤل فرصة فوز «عقيلة» و«باشاغا» بـ«الرئاسي» و«الحكومة»

أكدت وكالة الأناضول التركية إن فرصة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، ضئيلة للفوز بالمجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

وأشارت الأناضول إلى فوز المقترح الثاني في الحوار الليبي المدعوم بأنصار عبد الجواد العبيدي المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ورجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة المرشح لرئاسة الحكومة، بـ39 صوتا من إجمالي 71 شاركوا في التصويت بعد تغيب 4 أعضاء.

وأفادت الأناضول أن هذه الأحداث تؤكد صعوبة حسم رئاستي المجلس الرئاسي والحكومة في الجولة الثانية لاختيار آلية الترشيح، التي تشترط 75 % (حوالي 57 صوتا من إجمالي 75) لفوز أي قائمة، وهو ما يجعل المسألة معقدة حتى بالنسبة للعبيدي والدبيبة، مشيرة إلى أن هذا ما دفع قوى التيار المدني داخل ملتقى الحوار لمطالبة البعثة الأممية بتقليص هذه النسبة إلى 50 % زائد واحد، وطالبت باعتبار تصويت ملتقى الحوار على استبعاد من سبق لھم تولي مناصب منذ 2014 نافذا، على اعتبار أن من صوتوا له تجاوزوا الأغلبية البسيطة، بحسب “الأناضول”.

وحصل مقترح استبعاد من تولوا مناصب سابقة على 61 بالمئة من أصوات 75 مشاركا في الملتقى، بينما يُشترط الحصول على 75 بالمئة من أصوات الحاضرين.

وأفادت الوكالة، بأن صالح بذل خلال هذه الفترة ما بوسعه لإفشال اجتماع النواب في غدامس، بداية من إصدار بيان يطعن في قانونية وشرعية الاجتماع، ثم دعا إلى اجتماع موازٍ في مدينة بنغازي، بالتزامن مع اجتماع النواب في غدامس.

وأشارت الأناضول إلى أن اجتماع بنغازي كشف أن صالح لا يحظى بتأييد سوى أقل من 20 نائبا من إجمالي نحو 180 نائبا، أي أن أكثر من 160 نائبا غير مقتنعين بأدائه.

وفي ظل الانقسام الحاصل بين أعضاء الملتقى، يصبح الحصول على 75 % من الأصوات شبه مستحيل، ما قد يرهن المسار السياسي برمته.

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