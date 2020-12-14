«البنداق»: 30 عضواً بـ«ملتقى الحوار» رافضون تخفيض نسبة التصويت على آلية اختيار الحكومة

أعرب عضو ملتقى الحوار السياسي حمد البنداق، عن رفضه قرار البعثة الأممية، تخفيض نسبة التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا.

قال “البنداق” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – اليوم الإثنين: “وقّعنا وأكثر من 30 عضوا آخرين على رسالة موجهة للبعثة الأممية نرفض فيها تخفيض نسبة التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية” وفق قوله.

أضاف “البنداق” قائلاً: “البعثة جاءت بآليات جديدة لم نتفق عليها ولم تكن من ضمن 12 مقترحاً، وقد تواصلت معنا أمس وحاولت عقد جلسة عبر الاتصال المرئي لمناقشة الآلية المقترحة لكن الأغلبية رفضوا الجلسة”.